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Barossa Shiraz 2023: Vintage report and 40 top-scoring wines

In a year of climatic challenges, the best 2023 Shirazes reflect a trend for more streamlined styles in Barossa. David Sly assesses vintage conditions and recommends producers to watch, with scores and tasting notes of 40 top bottles.
David Sly

Barossa Shiraz 2023 vintage rating: 4/5

Despite challenges, growers who paid careful attention to their vines enjoyed superb grapes from the 2023 harvest. After steady winter rains, spring was one of the wettest on record, though timely spraying averted threats of downy mildew.

There were no sustained summer heatwaves; cooler weather and large vine canopies saw veraison occur during February, delaying the Barossa’s 2023 vintage by up to four weeks. Shiraz usually harvested in mid-February was picked from mid-March.

However, slow ripening produced complex flavours in grapes, with red wines showing intense, rich and balanced flavours and colours. While crop volumes varied across the region, the total Barossa yield (red and white) was slightly above average at 73,160 tonnes.

Scroll down for David’s top-scoring wines from the 2023 Barossa Shiraz releases

Barossa Shiraz 2023: The top 40 wines

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