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PREMIUM

A vintage to remember: Henschke 2021 single-vineyard releases

Following a disastrous 2020 vintage when the entire crop was lost, 2021 has proved to be stellar for Prue and Stephen Henschke. Natasha Hughes MW finds out more and has a first taste of new releases including the 2021 Hill of Grace, Mount Edelstone, Cyril Henschke and The Wheelwright.
Natasha Hughes MW Natasha Hughes MW

Given the glamour that surrounds the world of fine wine, it can be all too easy to forget that wine is an agricultural product, and that, as such, it’s subject to the vagaries of nature.

Each year is a gamble for wine producers, with a spread bet that the combination of weather, yield and disease pressure will pay out in their favour.

Stephen and Prue Henschke, fifth-generation producers of some of South Australia’s most iconic wines, are only too familiar with the annual roll of the dice.

Scroll down for the Henschke 2021 single-vineyard releases

First taste: Henschke new releases

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