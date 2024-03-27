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Henschke 2019: Single-vineyard releases

A difficult vintage in South Australia produced dramatically lower yields for Henschke. Sarah Ahmed finds out more and has the first taste of the 2019 Hill of Grace, Hill of Roses, Mount Edelstone, Cyril Henschke and The Wheelwright – plus two museum releases from 2013 and 2008. 
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Stephen and Prue Henschke are in relaxed form. Vintage 2024 is a fortnight away and, says a beaming Stephen, Henschke’s fifth generation winemaker: ‘The fruit looks amazing.’

Frost fans might cost AU$55,000 apiece, but chief viticulturist Prue notes approvingly: ‘They did their job this year and we have sailed into a pretty nice vintage.’

Scroll down for tasting notes and scores for Henschke’s 2019 single-vineyard releases

Henschke 2019: Single-vineyard wines plus other new releases

The 2019 vintages of Hill of Grace, Hill of Roses, Mount Edelstone, The Wheelwright and Cyril Henschke are available from the Henschke cellar door and at (henschke.com.au), in the UK via importer Liberty Wines and in the US via Winebow from 1 May 2024.

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