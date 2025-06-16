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Napa Cabernet 2022: Which 2022 Cabernets should I drink and when?

Characterised as a generous vintage with immediate drinkability, when should you open which 2022 Napa Cabernets? Jonathan Cristaldi offers a selection of wines, for short, medium and long term enjoyment.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Known for its ageability, Napa’s Cabernet Sauvignon is typically a wine to lay down for years.

In the heat affected 2022 vintage, you’ll find wines of warmth and generosity that won’t need time to come into their own, Jonathan Cristaldi offers a guide on wines to open now, what to sit on for a year or two and which wines produced in this hot year are built for the long haul.

Scroll down for Jonathan’s suggestions on when to drink his favourite Napa 2022 Cabernets

Napa Valley 2022: The drinking windows

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