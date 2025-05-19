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Rioja Report 2025: Stand-out producers

Not just top performers at our 2025 Report but also names to keep front of mind in years to come.
Ines Salpico Ines Salpico

Having tasted so many wines – and so many good wines! – it was inevitably difficult, and painfully unfair, to come up with a selection of only seven stand out producers.

And yet, the names below emerged as vivid choices once we decided to reward not just their performance at this year’s report but also their exciting potential in years to come.

Their wines also reveal a trajectory of evolution and endless curiosity that will have us on the edge of our seats in 2026.

Scroll down to discover which Rioja producers stood out from this year’s grand tasting

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