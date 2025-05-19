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Rioja Report 2025: Notes on a tasting a century in the making

Earlier this year, Decanter's Spain editor Ines Salpico, and co-chair of the Decanter World Wine Awards, Beth Willard, sat down to a monumental tasting of wines from Rioja, in what just happens to be the centenary of the region's DOCa classification.
Ines Salpico Ines Salpico

It was with great anticipation that we set out to organise Decanter’s first Rioja report, offering a comprehensive, dedicated assessment of wines released in the 12 months prior to the tasting in early March – an exercise that was long due and to which there was a sense almost of urgency, as a necessary companion to our annual Rioja guide.

The excitement with which our call for samples was received confirmed its timeliness and relevance, for producers and consumers alike.

This is indeed a particularly interesting – perhaps pivotal – moment in Rioja’s history.

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