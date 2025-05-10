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The last botero of Rioja

Is an increasingly rare artisanal feature of Spain’s long wine-drinking tradition soon to disappear from Rioja’s cultural landscape?
Noah Chichester Noah Chichester

Each year on a warm September day, throngs of people pack the square in front of Logroño’s city hall to kick off San Mateo, a week-long party held to honour St Matthew and celebrate the grape harvest.

Singing, dancing and jumping up and down, they’re decked out in bandanas and drinking from wineskins slung around their necks – a staple of Rioja wine culture.

What the revellers might not realise is that these wineskins are in imminent danger of extinction. One day, they might disappear, along with the last man dedicated to the craft of making them.

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