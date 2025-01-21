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From La Mancha to Washington: A fragile story of culture, clay and wine

The role of clay vessels in wine making dates to ancient times, and as the practice has gained in popularity the scarcity of the craft and skill needed to craft these vessels illustrate the fragility of culture and tradition in the modern age. Ana Carolina Quintela tells the story of a pair of Washington winemakers and a quiet craftsman from La Mancha.
Ana Carolina Quintela Ana Carolina Quintela

Modern winemaking, much like life at large, seems to exist at a crossroads.

As technological innovation pushes forward, it also seeks the wisdom rooted in ancient tradition, creating a paradox where ‘progress’ often depends on looking to the past.

In recent years, the revival of ancestral clay vessels – amphorae, qvevri, talhas, and tinajas – has gained significant popularity in cellars around the world, even as some have nearly disappeared from their places of origin.

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