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Terracotta army: 15 amphora wines to try

The clay vessel used for winemaking in Georgia thousands of years ago and for transporting wine in ancient Greece and Rome is making a comeback. Åsa Johansson picks out her top 15 from approximately 100 amphora wines tasted.
Åsa Johansson Åsa Johansson

Amphora wines have an incredibly long history: the clay amphora was used for winemaking in Georgia (where it is known as a ‘qvevri’) at least as far back as 8,000 years ago, according to the archaeological record.

In ancient Greece (‘pithos’) and Rome (‘dolium’), clay vessels were used both for producing and transporting wine. Spain (‘tinajas’) and Portugal (‘talhas’) also have very long traditions of using clay vessels for winemaking.

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Amphorae for winemaking come in many sizes, from 250-litres to several thousand-litres, and can be made from several different types of clay. These porous containers are essentially egg-shaped vessels where the grape juice is pressed and fermented, remaining in contact with the grape skins for an extended period of time ranging from just a few days up to several years.

15 top amphora wines to try:

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