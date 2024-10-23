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The producers bringing change to Bordeaux

Andrew Jefford selects five families and initiatives bringing much needed change to Bordeaux, from production to education and sales.
Andrew Jefford Andrew Jefford

In his article on the problems with Bordeaux (and how to fix them), from the October issue of Decanter, Andrew Jefford included five examples of families and individuals who are working to address some of the region’s image issues.

These include winemaking families taking a fresh look at everything from their viticultural practices, to their winemaking and their packaging, to a new programme designed to promote greater inclusion among new wine professionals.

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