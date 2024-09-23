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Château d’Issan to make white wine from Rhône grapes

Bordeaux cru classé Château d’Issan has announced it will be releasing a new white wine next year, but made from grape varieties traditionally grown in the Rhône Valley.
Rupert Millar Rupert Millar

Pickers went to work at the Margaux third growth Château d’Issan this week (19 September), harvesting the crop for a new white wine due to be released next year.

However, rather than picking Sauvignon Blanc or Sémillon, the two staple white grapes found in and around Bordeaux, they were instead collecting bunches of Viognier, Marsanne, Roussanne and Rolle (Vermentino) – varieties native to France’s Mediterranean south.

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