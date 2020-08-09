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Georgian wine guide plus 17 wines worth seeking out

Georgia is often regarded as the birthplace of wine, with archaeological evidence of viticulture and winemaking dating back to 6000 BC...
Sylvia Wu Sylvia Wu

For at least 8,000 years, wine has played a prominent role in the cultural and economic activities of these ancient lands. It was said that when the nation adopted Christianity as the national religion in the 4th century, Saint Nino bore a cross made from vine wood.

The ‘buried’ wine

The nation is perhaps best known for its ancient winemaking tradition, which is still being followed by many of its modern winemakers. The earliest archaeological traces of winemaking in Georgia include grape seeds found in what the locals refer to as qvevri (ქვევრი, which literally means ‘buried’).

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