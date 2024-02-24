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Cadence on Washington’s Red Mountain: Producer profile and vertical tasting

Husband and wife, Ben Smith and Gaye McNutt are the unassuming the duo behind Cadence in Washington State's Red Mountain AVA. Clive Pursehouse meets them to discover how they produce such consistently refined and elegant wines from the state's hottest and boldest region.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

When you ask other Washington winemakers who their favourite winemaker is, nearly all of them will say ‘Ben Smith.’ His consistent smile and non-existent ego in an industry that is flooded with attitude makes him a breath of fresh air.

Ben Smith is humble, polite and unassuming. In his adopted hometown of Seattle, the avid outdoorsman, talented amateur photographer and family man is not a winemaker who necessarily stands out in the crowd.

Scroll down to see tasting notes and scores from a Cadence vertical tasting

Cadence over time: a vertical from the Red Mountain producer

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