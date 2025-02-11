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Spanish Icons: Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Blanco
Ines Salpico
February 11, 2025
Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco, Rioja
First vintage: 1917
It’s difficult to capture in words the experience of tasting Marqués de Murrieta’s Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco.
Not only does it offer a singular, complex combination of aromas and flavours, but it also brings the essence of wine to the forefront: a product of human craftsmanship capable of bringing into question the inexorability of time.
If the red Castillo Ygay can be categorised as
, its white counterpart verges on ‘unicorn’ status. To say that Castillo Ygay Reserva Especial Blanco is highly collectible and scarcely available is an understatement; the most recent release, of the 1986 vintage (bottled in 2014), still doesn’t have a successor announced. iconic
Scroll down for the vintage of Castillo Ygay Blanco to try before you die
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