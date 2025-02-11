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Spanish Icons: Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Blanco

Ines Salpico presents Marqués de Murrieta's Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco, a wine produced just 13 times in over 100 years.
Ines Salpico Ines Salpico

Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco, Rioja

First vintage: 1917

It’s difficult to capture in words the experience of tasting Marqués de Murrieta’s Castillo Ygay Gran Reserva Especial Blanco.

Not only does it offer a singular, complex combination of aromas and flavours, but it also brings the essence of wine to the forefront: a product of human craftsmanship capable of bringing into question the inexorability of time.

If the red Castillo Ygay can be categorised as iconic, its white counterpart verges on ‘unicorn’ status. To say that Castillo Ygay Reserva Especial Blanco is highly collectible and scarcely available is an understatement; the most recent release, of the 1986 vintage (bottled in 2014), still doesn’t have a successor announced.

Scroll down for the vintage of Castillo Ygay Blanco to try before you die

Spanish Icons: Marqués de Murrieta, Castillo Ygay Blanco

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