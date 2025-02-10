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Spanish Icons: Alvaro Palacios, L’Ermita
Ines Salpico
February 10, 2025
Alvaro Palacios, L’Ermita Gran Vinya Classificada, Priorat
First vintage: 1993
It’s difficult to be indifferent to the trademark purity of fruit, chiselled tannins and intense minerality of L’Ermita.
Hailing from the eponymous 1.44ha plot in Gratallops, in the heart of
, the wine quickly became Alvaro Palacios’ most sought-after, following its first release in 1993, four years after the star winemaker started his namesake project in the Catalonian region. Priorat
See which must-try vintage of L’Ermita Ines recommends below
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