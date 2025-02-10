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Spanish Icons: Alvaro Palacios, L’Ermita

It's not the oldest of Spain's most famous labels, but in a little over 30 years, Alvaro Palacios's L'Ermita has had an outsized impact on Spanish wine.
Ines Salpico Ines Salpico

Alvaro Palacios, L’Ermita Gran Vinya Classificada, Priorat

First vintage: 1993

It’s difficult to be indifferent to the trademark purity of fruit, chiselled tannins and intense minerality of L’Ermita.

Hailing from the eponymous 1.44ha plot in Gratallops, in the heart of Priorat, the wine quickly became Alvaro Palacios’ most sought-after, following its first release in 1993, four years after the star winemaker started his namesake project in the Catalonian region.

See which must-try vintage of L’Ermita Ines recommends below

Spanish Icons: Alvaro Palacios, L’Ermita

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