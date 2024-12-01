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Wines and the man: Alvaro Palacios

His unswerving focus on achieving the very best from his vines, wherever they grow, through his commitment, effort and marketing guile was sufficient to win Alvaro Palacios our Decanter Hall of Fame award in 2015. As he has passed a significant anniversary of his own this year, it’s time for an updated look at the wines and ways of one of Spain’s modern-day benchmark-setters.
Sarah Jane Evans MW Sarah Jane Evans MW

In 1998, I won a scholarship for my results in the WSET diploma exam. The prize was an excellent – and looking back, formative – self-drive tour to wineries right across northern Spain, finishing in Barcelona.

I can still recall the discussion with the organiser. He said: ‘There is a place you could visit on this trip, it’s called Priorat. But it’s all a bit new and difficult to get to. I don’t recommend it.’

Instead, I finished the journey with a terrific evening at FC Barcelona’s Camp Nou stadium.

Scroll down to see notes and scores for seven wines from the great Alvaro Palacios

Northern Spain, Alvaro style: Seven exemplary wines

Wines were tasted en primeur in spring 2024, except for the 2021 Finca La Montesa, which was a new release

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