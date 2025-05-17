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Joven at heart: Rioja’s next winemaking generation

The focus in Rioja is increasingly on terroir and individual, localised character in wines, as Rioja’s talented next generation of winemakers begin to exert their influence.
Noah Chichester Noah Chichester

In Rioja, it’s no crime to be joven (meaning ‘young’) – it’s actually an advantage; and not just for the wines. There’s a current of youthful excitement running through the region, thanks to the latest new generation of winemakers who are more prepared than ever to take on the challenges of an uncertain future.

As it celebrates its centenary this year, DOCa Rioja is reckoning with changing consumer tastes and declining red wine consumption around the world.

Faced with a radical reconsideration of the region’s place in the wine world, Rioja’s young winemakers are injecting the appellation with a much-needed dose of energy, optimism and clarity.

They’re taking the reins of family wineries and setting their sights on a new idea of Rioja, while never rejecting the wisdom of the past.

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