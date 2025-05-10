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Expert’s Choice: Rioja 2021

You may need to be quick out of the blocks to secure Rioja wines from this now widely acclaimed vintage. Seek out our expert’s 18 recommendations.
Beth Willard

The Civil Rights bill passes in the US and the Olympics are held in Tokyo; Italy wins Eurovision and the Australian men’s cricket team takes home the Ashes in the English summer, again: 1964.

In 2001, the world is reeling from the September 11 attacks, the iconic French film Amélie is released, and Shaggy’s It Wasn’t Me is the UK’s bestselling single (not a great year for music!).

These were years of political upheaval and diverse cultural events, and two of the greatest vintages ever produced in Rioja.

Scroll down for notes and scores of 18 brilliant wines from the celebrated Rioja 2021 vintage

See notes and scores for 18 fabulous 2021 Riojas

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