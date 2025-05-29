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Subsea Estate: Australia’s first underwater winery 

Located off the coast of Western Australia, Subsea Estate is using a patented underwater vinification process to produce its wines. Cassandra Charlick takes a dip into the waters of underwater wine and compares the results with purely land-aged examples.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Ageing wine underwater has become a hot topic in recent years. Bottles discovered on the seabed among long-forgotten shipwrecks provided inspiration.

On opening, the wine was surprisingly fresh, a testament to the ocean’s powers of preservation.

Several producers have since explored how the ocean might be utilised during the winemaking process.

The most recent winery to release the result of its underwater vinous experimentation is Subsea Estate in Western Australia. The project is a collaboration between Rare Foods Australia and French company Winereef.

Scroll down for notes and scores of wines from Subsea Estate

Subsea Estate wines: Tasted and rated alongside their ‘landlubber’ counterparts

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