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Margaret River whites: Beyond Chardonnay

Western Australia’s Margaret River region may be best known for its iconic Chardonnay and Cabernet Sauvignon, but Semillon-Sauvignon Blanc blends are a third string to the region’s bow. Cassandra Charlick looks at the styles being produced and recommends wines to try. 
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Outside of Bordeaux, there aren’t many wine regions producing Semillon-Sauvignon Blanc blends, yet this white wine is a hallmark of Margaret River.

Perhaps it’s due to the incredible heights to which Cabernet Sauvignon and Chardonnay have risen that the region’s white Bordeaux blends are tucked away in their shadows. 

Notes and scores for 10 outstanding Margaret River Semillon-Sauvignon blends below

Margaret River white Bordeaux-style blends: 10 to try

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