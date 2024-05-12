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Cullen Wines: 2024 Ancestral Wine releases

The latest release of Ancestral Wines from Cullen celebrates the family’s winemaking legacy. Decanter’s Western Australia correspondent, Cassandra Charlick, joins Vanya Cullen and the team for a special star-lit tasting.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Family is fundamental to many in the world of wine. But few wineries embrace the celebration of family lineage and legacy to the degree that Cullen Wines does. The Margaret River vineyard was founded by Dr Kevin John Cullen and Diana Madeline Cullen in 1971, with the adjacent Mangan Vineyard planted between 1995 and 1997.

Fruit from both vineyards continues to contribute to some of the region’s most iconic wines made by Cullen, including its latest releases.

The ‘Ancestral Wines’ range includes Cabernet Sauvignon-based flagship, ‘Diana Madeline’, and its Chardonnay equivalent, the ‘Kevin John’. There’s also a white Bordeaux blend named after Di’s mother, ‘Grace Madeline’. For the first time this year, there’s a new addition: ‘Ephraim’, a Malbec-based wine established in 2000 that was previously labelled Mangan East Block.

Scroll down for tasting notes of the four new Cullen Wines releases

Cullen Wines new 2024 releases

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