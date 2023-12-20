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Cassandra Charlick: My top Western Australian wines of 2023

Decanter's Western Australia correspondent Cassandra Charlick shares the 10 bottles that resonated most with her from a year of trips and tastings, highlighting gems from Margaret River, Pemberton, Great Southern and Perth Hills – as well as California's Napa Valley.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

It’s an interesting task to reflect back on the year that was to tease out 10 top wines. What is it that makes a top wine anyway?

For me, it doesn’t necessarily equate to perfection. Yes, it must have the markers of a well-made wine: harmony, balance, complexity and length. But, above all, it must be truthful and exciting – and it must tell the story of a place and the people who made it.

Scroll down for tasting notes and scores of Cassandra Charlick’s 10 top wines of 2023

Cassandra Charlick: My top wines of 2023

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