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Cullen Wines: anniversaries, legacies and new releases

To mark what would have been the 100th anniversary of her mother’s birth, Vanya Cullen of Margaret River’s Cullen Wines shares the 2021 Diana Madeleine – plus older vintages and other new releases – with Sarah Ahmed, and reveals how she’s carrying on the family legacy.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Stepping into the shoes of a renowned matriarch to take over a pioneering family business is not easy. Especially if that matriarch is Diana Madeleine Cullen of Cullen Wines in Margaret River.

But if anyone was going to follow in such revered footsteps – and forge new paths – then it was going to be Vanya Cullen, the youngest of Di’s six children, who worked alongside her mother for 20 years.

Sharing enquiring minds, independent spirits and prodigious energy, mother and daughter loom large in the relatively short history of this Western Australian winemaking region.

Scroll down for tasting notes and scores of five new Cullen releases plus five library vintages of Diana Madeleine

Cullen new releases plus five library vintages of Diana Madeleine

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