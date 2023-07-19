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Penfolds Collection 2023: Global ambitions underlined

The Penfolds Collection 2023 will be released globally on 3 August. David Sly in Australia looks at how the Penfolds style has translated in ambitious wines made using California and Bordeaux grapes, while Decanter's Tina Gellie joined chief winemaker Peter Gago at an exclusive London preview to assess the 25 wines, including Grange 2019, Yattarna 2021 and an impressive set of Cabernets.
David Sly

Last year’s rumours that The Penfolds Collection 2023 would include a Chinese-Australian collaboration were unfounded, but the 25 new releases retained a strong international focus, with wines sourced from three countries in two hemispheres.

At an exclusive preview launch in Melbourne on 21 June and then in London six days later, Penfolds’ chief winemaker Peter Gago presented an expanded suite of five wines featuring California grapes and two experimental blends with Bordeaux fruit.

Scroll down for Tina Gellie’s tasting notes and scores of the 25 wines in The Penfolds Collection 2023

The Penfolds Collection 2023: Tina Gellie’s assessment of Grange 2019 and 24 others

Wines are listed in score order white then red by country; Australia, California, Wines of the World then Bordeaux

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