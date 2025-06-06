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Tasting four decades of Ornellaia in Paris

Super Tuscan Ornellaia held its first tasting in Paris this April, coinciding with the launch of its new 2022 vintage. Rupert Millar had a chance to taste vintages back to 1988.
Rupert Millar Rupert Millar

It was a glorious start to April in Paris. The pleasant zephyr of springtime weather had arrived, blowing away the lingering end-of-winter chill.

What more could one need, therefore, to accompany a stroll down to the 8ème arrondissement for a vertical tasting of Ornellaia?

This famed Super Tuscan had never – until this point – staged a trade and press tasting in Paris.

This is not terribly surprising. Although labels such as Ornellaia invest in marketing in major export regions, for many European producers this has rarely meant anywhere as close as one of their neighbours.

Most Europeans are fiercely proud about their native wines, almost to the complete exclusion of all else; meaning Ornellaia would no more seek to market itself in France than a great Bordeaux château would in Italy.

But things change.

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