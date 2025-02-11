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First taste: Sassicaia 2022
James Button
February 11, 2025
Following on from the
, Sassicaia 2022 has big shoes to fill. ‘The perception [of 2022] is of a really hot year giving masculine, powerful wines, but that’s not actually the case,’ said UK importer Armit’s MD, Brett Fleming. exceptional 2021
Bolgheri’s microclimate, close to the sea and cooled by the woodland, helps to mitigate temperature extremes, but despite this, 2022 Sassicaia demonstrates some hot-vintage characteristics. Thankfully – and particularly noticeable in Sassicaia, whose fruit is sourced from hillside vineyards – the freshness of acidity is retained, ensuring good balance.
‘‘What is sure is that 2022 will need a lot of time, but will also have a long life’.
Note and score for the new Sassicaia 2022 vintage below
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