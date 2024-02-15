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First taste: Sassicaia 2021

The 2021 vintage of Sassicaia has caused murmurs of 100-point greatness. James Button tastes the wine and gets the lowdown at the UK launch tasting.
James Button James Button

Early February saw the UK launch of the new vintage of Bolgheri superstar, Sassicaia, tasted alongside three cherry-picked older vintages (1998, 2011 and 2016), courtesy of UK agent, Armit Wines.

Scroll down for notes and scores of the new Sassicaia 2021 and Le Difese 2022 releases

Sassicaia 2021: First taste

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