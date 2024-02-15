First taste: Sassicaia 2021

Early February saw the UK launch of the new vintage of Bolgheri superstar, Sassicaia, tasted alongside three cherry-picked older vintages (1998, 2011 and 2016), courtesy of UK agent, Armit Wines.
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Sassicaia 2021: First taste
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