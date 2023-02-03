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Uncovering the hidden gems of Bolgheri

Nestled among the illustrious estates producing some of Tuscany’s most high-profile wines are a growing number of smaller wineries that are bringing to the fore a different and innovative side of this coveted wine region.
Filippo Magnani Filippo Magnani

Bolgheri extends 7km from the western Tuscan coast towards the hills in the east, and 13km from north to south. Influenced by the Mediterranean climate, the region enjoys intense light and continuous breezes, the former helping fruit to ripen, the latter giving exuberant freshness and elegance to the wines. The soils are extraordinarily diverse: sandy towards the sea, becoming more clay-silty in the foothills and gravelly on the slopes of the inland ‘amphitheatre’.

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In a few decades, Bolgheri has risen to be one of the most coveted wine areas in the world.

Magnani’s Bolgheri selection: 10 wines to discover

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