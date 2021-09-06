{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NmY0MDkzMGU1MjcxZjQ5ZTMyMjllNDcyMjQ3NjU3YmYxNjNlOGQ0NmE3ODg2ZGI3OGVkZmZiZWM0ZDQzOTM2ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bolgheri 2018 vintage report: Graceful wines suitable for the long haul

2018 was a naturally lighter vintage from this renowned area on the coast of Tuscany. Thanks to a fresh spring and moderate summer, the conditions were perfect for producing perfumed, less extracted and graceful wines.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Take note, all trend-following wine lovers: the Devil drinks Bolgheri 2018.

The 2018 vintage in Italy was indeed a gift from the devil. A naturally lighter vintage from this renowned area on the coast of Tuscany, thanks to a fresh spring and moderate summer, the conditions were perfect for producing perfumed, less extracted and graceful wines.

Bolgheri 2018

The 2018 vintage deserves 4 out of 5 stars, due to the concentration, which albeit lower than normal for Bolgheri, is enough to produce classic wines suitable for the long haul.

4/5

But let’s back up. To understand this harvest, it is necessary to start with the hot and dry 2017 vintage.

Bolgheri 2018: 35 wines rated:

Related articles

Top Tuscan wineries: Ten to visit

Ornellaia 2018 released for the first time

Latest Wine News