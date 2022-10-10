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Bolgheri 2019: Vintage report plus 50 top wines
Aldo Fiordelli
October 10, 2022
Bolgheri 2019
The 2019 vintage is particularly floral. The major defect in some wines is higher alcohol when not properly balanced, however the tannins are almost always good – more grainy than velvety, yet rarely hard. Merlot is particularly restrained in this vintage.
The most iconic scene when one arrives in Bolgheri, on the coast of
, is without a doubt the stunning cypress-lined road – the Viale dei Cipressi (a Unesco heritage site) – but from a winemaking perspective, the Bolgherese is the road to look to. Tuscany
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Aldo’s top Bolgheri 2019 wines
See the score table with all 50 wines rated for this report
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