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Chianti Classico Gran Selezione 2019 & 2018: New releases

Chianti Classico's top category, Gran Selezione, has produced some excellent wines in the successful 2019 vintage, reports Michaela Morris.
Michaela Morris Michaela Morris

Despite representing just 6% of Chianti Classico’s output, its Gran Selezione category steals a much greater share of the spotlight – and never more so than at the region’s tasting of new releases in March.

Scroll down to see tasting notes and scores for the best Chianti Classico Gran Selezione 2019 & 2018s

With an additional six months of ageing required with respect to the Riserva category, Gran Selezione from the 2019 vintage are just starting to trickle in – I tried the dozen labels that were on display – but with almost 200 Gran Selezione bottlings altogether, there are plenty still to come.

Michaela’s Chianti Classico Gran Selezione 2019 & 2018 picks:

See all 100 of Michaela’s Chianti Classico tasting notes & scores from her reports

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