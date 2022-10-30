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Bolgheri Superiore 2020 preview

A vintage preview of the Bolgheri Superiore 2020 vintage, due to be released from 1 January 2023.
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In the shadow of the 12th century tower of Donoratico and with a view to the Tyrrenhian shoreline, framed by immaculate vineyards and majestic stone pines and cypresses, I sat down in early September to blind-taste 52 Bolgheri Superiore 2020 wines.

Most were still in fairly embyonic states: some had only just been bottled and some were cask samples. Following Superiore’s mandatory two years of ageing (one of which must be in oak barrels), the 2020 wines can legally be released on 1 January 2023 – although some producers intend to hold their wines back for longer ageing.

Bolgheri Superiore 2020: What to expect

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