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Marilisa Allegrini in Tuscany

After decades building some of Valpolicella's most recognisable brands, the Allegrini family divided in late-2023, with Marilisa, daughter of founder Giovanni Allegrini, taking full control of the family's Tuscan properties. Far from finding herself in at the deep end, however, Marilisa first ventured to the region over 20 years ago.
Stephen Brook Stephen Brook

Until the early 1980s, Valpolicella was regarded as a cheap, thin, quaffing wine of no distinction. Until, that is, Giovanni Allegrini and a handful of others changed that perception by acquiring outstanding vineyards and producing wines with concentration and personality.

After his death in 1983, Giovanni’s sons Walter and Franco continued his work, while his daughter Marilisa took care of the company’s marketing worldwide. Walter, who was the family’s viticulturalist, died young in 2003, but it was after Franco died in 2022 that the wheels were set in motion for Marilisa to leave the parent company.

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A taste of Marilisa Allegrini’s Tuscan portfolio

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