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The dynamic transformation of Nova Scotia’s wines

A new wave of Nova Scotia wines from a new generation is redefining this region's terroir, blending vibrant acidity, layered complexity, and unmistakable Atlantic coastal character. Charlie Leary reports from the region for Decanter.
Charlie Leary Charlie Leary

‘You can close your eyes and taste Nova Scotia,’ Gina Haverstock tells me while describing the wines produced in Canada’s beautiful maritime province.

Now the chief winemaker for three wineries, Haverstock represents a broader trend.

Notes and scores for wines from Nova Scotia below

Tasting notes for four wines from Nova Scotia:

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