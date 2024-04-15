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The transformation of Canada’s Gamay scene plus 15 top bottles

With plantings on the rise in both Ontario and British Columbia, Canada's flirtation with Gamay has become much more serious of late, reports Nicole MacKay.
Nicole MacKay Nicole MacKay

Winemakers and drinkers alike have embraced Gamay for its versatility, as well as its vibrant acidity and juicy fruit flavours, boosting the grape’s popularity to an all-time high.

Renowned in Beaujolais, where half of the grape’s 30,000 global hectares are grown, its best expression comes from cool climate regions, where the grape ripens early. It’s no surprise, therefore, that it’s finding its North American home in Canada.

But where it was once predominantly used and viewed as a blending grape, producers today are increasingly focusing on varietal and single-vineyard expressions.

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Tasting notes for 15 Canadian Gamays:

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