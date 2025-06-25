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Wine investment: Taking the pulse of Bordeaux 2024 en primeur

Bordeaux châteaux cut prices drastically this en primeur campaign but what was the market response? Chris Mercer takes the pulse.
Chris Mercer Chris Mercer

Bordeaux châteaux have significantly cut en primeur release prices for their 2024 vintage wines, but was it enough to rouse a lethargic market?

Release prices at several leading châteaux were markedly lower than for other recent Bordeaux en primeur campaigns (see chart below).

Lafite Rothschild and Mouton Rothschild 2024 (both 96pts, Decanter) were the cheapest iterations of these first growth wines on the market.

While many merchants welcomed the price cuts, amid a particularly challenging market for Bordeaux, initial feedback suggested buyers were in no rush.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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