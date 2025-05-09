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Wine investment: Bordeaux faces pricing dilemma

As a new Bordeaux en primeur campaign begins, pricing strategies are under scrutiny again as wines continue to underperform and the market remains subdued.
Chris Mercer Chris Mercer

Prices for several top Bordeaux wines from recent vintages have struggled for momentum following release, fresh data shows, shining a light on a delicately poised market as it faces the beginning of the 2024-vintage en primeur campaign.

Some wines have seen prices fall in pound sterling terms since their UK en primeur release, according to data supplied by international merchant Bordeaux Index and its LiveTrade online trading platform.

Even the 2019 vintage, released at relatively low prices in the Covid-19 pandemic, ‘shows a less than stellar performance’, said Geraint Carter, of Bordeaux Index.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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