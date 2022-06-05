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Best smaller appellation 2021 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the best wines from smaller appellations in 2021 revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

 Smaller appellations 2021

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