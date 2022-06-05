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Best smaller appellation 2021 wines tasted en primeur
Smaller appellations 2021
What you find from the 2021 wines
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See the top-scoring 2021 en primeur wines from small appellations
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