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Best Margaux 2021 wines tasted en primeur
Margaux 2021
Average yield:
- 38.6hl/ha. An increase of 8% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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