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Best Pomerol 2021 wines tasted en primeur
Pomerol 2021
Average yield:
-
- 28.9hl/ha. A decrease of 28% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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