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PREMIUM

Best Margaux 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the Margaux appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Margaux 2022

Average yield:

  • Average yield 31.3hl/ha, -21.2% relative to the 10-year average of 39.7hl/ha.
  • In 2021 the yield was 38.6hl/ha. An increase of 8% from 2020.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average

  • Pre-budburst (Nov-March) 380.9mm (-22.8%)
  • Véraison to harvest (August-October) 58.5mm (-53.0%).
  • Total: 801.7mm (-12.3%)

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