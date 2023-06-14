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Best Margaux 2022 wines tasted en primeur
Georgie Hindle
Margaux 2022
Average yield:
- Average yield 31.3hl/ha, -21.2% relative to the 10-year average of 39.7hl/ha.
- In 2021 the yield was 38.6hl/ha. An increase of 8% from 2020.
Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average
- Pre-budburst (Nov-March) 380.9mm (-22.8%)
- Véraison to harvest (August-October) 58.5mm (-53.0%).
- Total: 801.7mm (-12.3%)
What you find from the 2022 wines
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