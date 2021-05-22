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PREMIUM

Best Médoc & Haut-Médoc, Moulis & Listrac 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage across the Médoc, Haut-Médoc, Moulis and Listrac appellations revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Médoc/Haut Médoc/ Moulis and Listrac 2020

Average yields:

  • 40hl/h in AOC Médoc,
  • 35hl/ha in Haut-Médoc
  • 31hl/ha in Moulis and Listrac

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