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Best Médoc & Haut-Médoc, Moulis & Listrac 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Médoc/Haut Médoc/ Moulis and Listrac 2020
Average yields:
- 40hl/h in AOC Médoc,
- 35hl/ha in Haut-Médoc
- 31hl/ha in Moulis and Listrac
What you find
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