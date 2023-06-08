{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGY5NzIwOWE4NDBiZGM1ZDU4YjgwZDk3NjQ3MzNhZmQyYjc3YzY4MDk3NzBiNDFjOThkMmExN2JmZWJlNzQ3ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best Pauillac 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the Pauillac appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Pauillac 2022

Average yield:

  • Average yield 34.8hl/ha, -27.4% relative to the 10-year average of 39.7hl/ha.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:

  • Pre-budburst (Nov-March) 364mm (-25.0%)
  • Véraison to harvest (August-October) 61.3mm (-47.7%).
  • Total: 780.2mm (-12.2%)

What you find from the 2022 wines

See the top-scoring Pauillac 2022 en primeur wines

Search all Bordeaux 2022 en primeur ratings published so far

Back to the main Bordeaux en primeur page

Latest Wine News