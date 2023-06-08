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Best Pauillac 2022 wines tasted en primeur
Pauillac 2022
Average yield:
- Average yield 34.8hl/ha, -27.4% relative to the 10-year average of 39.7hl/ha.
Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:
- Pre-budburst (Nov-March) 364mm (-25.0%)
- Véraison to harvest (August-October) 61.3mm (-47.7%).
- Total: 780.2mm (-12.2%)
What you find from the 2022 wines
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