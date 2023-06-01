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Best Pomerol 2022 wines tasted en primeur
Pomerol 2022
Average yield:
-
- 32.3hl/ha in 2022.
- 28.9hl/ha in 2021. A decrease of 28% from 2020.
What you find from the 2022 wines
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See the top-scoring Pomerol 2022 en primeur wines
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