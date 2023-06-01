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PREMIUM

Best Pomerol 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the Pomerol appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Pomerol 2022

Average yield:

    • 32.3hl/ha in 2022.
    • 28.9hl/ha in 2021. A decrease of 28% from 2020.

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