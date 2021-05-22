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Best smaller appellation 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
Bordeaux’s smaller appellations 2020
Yields:
- Graves 37hl/ha
- Graves white 36hl/ha
- Côtes 35hl/ha
- Castillon 30hl/ha
What you find
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