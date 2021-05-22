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PREMIUM

Best smaller appellation 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage across Bordeaux's smaller appellations revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Bordeaux’s smaller appellations 2020

Yields:

  • Graves 37hl/ha
  • Graves white 36hl/ha
  • Côtes 35hl/ha
  • Castillon 30hl/ha

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