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Best St-Julien 2022 wines tasted en primeur
Georgie Hindle
St-Julien 2022
Average yield:
-
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- Average yield 34.3hl/ha, -14.5% relative to the 10-year average of 40.1hl/ha.
- Yield in 2021 35.2hl/ha, an increase of 2% from 2020.
Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:
- Pre-budburst (Nov-March) 364mm (-25.0%)
- Véraison to harvest (August-October) 61.3mm (-47.7%).
- Total: 780.2mm (-12.2%)
What you find from the 2022 wines
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