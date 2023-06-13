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PREMIUM

Best St-Julien 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the St-Julien appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

St-Julien 2022

Average yield:

      • Average yield 34.3hl/ha, -14.5% relative to the 10-year average of 40.1hl/ha.
      • Yield in 2021 35.2hl/ha, an increase of 2% from 2020.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:

  • Pre-budburst (Nov-March) 364mm (-25.0%)
  • Véraison to harvest (August-October) 61.3mm (-47.7%).
  • Total: 780.2mm (-12.2%)

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