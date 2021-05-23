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Best white Bordeaux 2020 wines tasted en primeur
Jane Anson
White Bordeaux 2020
Average yield: 50hl/ha
What to expect
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See the top-scoring white Bordeaux 2020 en primeur wines
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