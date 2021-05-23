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PREMIUM

Best white Bordeaux 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of how well the white wines did across Bordeaux in the 2020 vintage revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

White Bordeaux 2020

Average yield: 50hl/ha

What to expect

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