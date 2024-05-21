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Bordeaux 2023 market analysis: Bélair-Monange and Beychevelle released

St-Emilion’s Bélair-Monange is one of Decanter’s top Bordeaux 2023 wines, while Beychevelle has been praised for a well-judged price in an en primeur campaign that continues to see discounts versus last year’s releases.
Chris Mercer Chris Mercer

Major Bordeaux 2023 en primeur releases today (21 May) have included Domaine de Chevalier and St-Julien fourth growth Château Beychevelle, following from Ets. Jean-Pierre Moueix wines yesterday, including highly rated Bélair-Monange 2023.

These three releases at a glance

Prices have continued to drop year-on-year for a Bordeaux 2023 vintage that is emerging onto a challenging fine wine market.

Some 2022-vintage releases were relatively expensive, however, and the availability and pricing of back-vintages at each individual estate remains an important part of the relative value equation for 2023 en primeur wines.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

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