{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer M2UzNWJmODg2M2RhMzQwYmY4YTk2ZDZjZjg1ZTJlMDZkOGY0MGNiYjVjMzAxN2EzZjY2YmI3YzE4ZjI1Y2U4OQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Bordeaux 2023 market analysis: Subdued reaction to Cos d’Estournel’s 38% cut

The pace of 2023 en primeur releases continues unabated with offers for Château Cos d’Estournel and others going out today.
Rupert Millar Rupert Millar

St-Estèphe second growth, Château Cos d’Estournel was the big draw among today’s releases but reaction to the offers feels muted.

The estate cut its 2023 release price by 38.7% against its 2022 offer. Despite the deep discount, several commentators picked out buying opportunities among the its back vintages, and one merchant said, ‘we won’t be endorsing it’.

Margaux third growth, Château d’Issan cut its price by 27% and there were smaller cuts for Château Pape Clément’s red and white wines.

See Decanter’s full verdict on the Bordeaux 2023 vintage, plus ratings and tasting notes on the top-scoring wines

Related articles

Bordeaux 2023: Our en primeur verdict and top-scoring wines

Bordeaux 2023 releases: Price cuts in early campaign

Bordeaux 2023 market analysis: Lafite Rothschild released

Latest Wine News