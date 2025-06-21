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Bordeaux: Three châteaux on the rise

Stephen Brook, our Contributing Editor and expert on Bordeaux, has followed developments at many estates over decades of visiting. Here he reveals the vision and financial input that have transformed the quality of the wines at a trio of them.
Stephen Brook Stephen Brook

I have been visiting Bordeaux for 40 years, observing its constant evolution, mostly for the better. Mediocre wines don’t sell, and owners need profits. This has given them an incentive to invest, improve viticulture and adapt to fluctuating market conditions.

The following are three very different properties that have changed radically over the decades, and thanks to a combination of money, passion and imagination, they have been transformed.

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